Facebook objavil novo storitev za novice

New York, 26. oktobra - Facebook je naznanil novo storitev za uporabnike, to je stran Facebook News, ki bo ponujala deloma brezplačen dostop do novic v sodelujočih medijih. Šlo bo za poosebljene novice, torej tiste, za katere bodo uporabniki izrazili interes. Storitev naj bi začela delovati danes, vendar še ne za vse in ne povsod.