Na Brniku z novo razdelilno postajo v nadaljnji razvoj turizma in gospodarstva

Brnik, 25. oktobra - Na Brniku so ob prisotnosti infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek v obratovanje predali novo 20-kilovoltno razdelilno postajo. Z 1,8 milijona evrov naložbo, ki predstavlja osnovni napajalni vir elektrodistribucijskega omrežja letališča in poslovne cone, želi Elektro Gorenjska omogočiti nadaljnji razvoj turizma in gospodarstva v okolici.