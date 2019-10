Iz programa razvoja podeželja do konca 2020 še 20 javnih razpisov

Ljubljana, 27. oktobra - V okviru programa razvoja podeželja za tekočo finančno perspektivo je bilo doslej odobrenih 70 odstotkov in izplačanih 49,6 odstotka sredstev, upravičenci so prejeli 549,1 milijona evrov. Do konca izvajanja te perspektive, torej do konca leta 2020, bo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo še 20 javnih razpisov.