Podelili nazive in priznanja Planetu Zemlja prijazna občina 2019

Ljubljana, 24. oktobra - Na 10. slovesnosti Planetu Zemlja prijazna občina, ki je potekala na Gospodarskem razstavišču, je društvo Planet Zemlja danes podelilo nazive in priznanja občinam, ki so v letu 2019 pokazale najboljši odnos do okolja. Kot so povedali na slovesnosti, projekt prinaša željo po spremembah. Zbrane je nagovoril tudi minister za javno upravo Rudi Medved.