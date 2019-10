V slovenjgraški bolnišnici izredni nadzor ugotovil nepravilnosti pri obdelavi osebnih podatkov

Slovenj Gradec, 24. oktobra - V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec sta bila lani in letos na podlagi suma, da je prišlo do nezakonite obdelave osebnih podatkov, opravljena dva izredna notranja nadzora. V enem je bilo ugotovljeno, da so osebne podatke nezakonito obdelovale tri delavke bolnišnice, zoper katere je bolnišnica že ukrepala, prav tako Informacijski pooblaščenec.