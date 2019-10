Hrvaška namerava poostriti kazni za nasilneže

Zagreb, 25. oktobra - Hrvaška vlada je v parlament poslala sveženj zakonskih sprememb, s katerimi namerava poostriti kazni za nasilje v družini in spolno nasilje. Med drugim načrtuje uvedbo statusa uradnih oseb za učitelje in socialne delavce. Zakonsko namerava pred nasilneži zaščititi tudi osebe, ki opravljajo delo v javnem interesu, kot so vozniki avtobusov.