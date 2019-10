Pubeci letos že petič s predstavitvijo mladih štajerskih vin

Maribor, 24. oktobra - Štajerski vinarji, ki so se pred nekaj leti združili pod skupinsko blagovno znamko Pubec, bodo letos že petič svoja mlada vina predstavili v Mariboru in Ljubljani. S tem projektom želijo še povečati svojo prepoznavnost in prepoznavnost vinorodnega okoliša, hkrati pa okrepiti ponudbo in spodbuditi uživanje mladih vin.