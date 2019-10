Petrol: O odločanju o menjavi uprave ne vemo nič

Ljubljana, 24. oktobra - Uprava družbe Petrol ni seznanjena, da bi bila za danes sklicana seja nadzornega sveta s točko, v okviru katere bi nadzorniki odločali o zamenjavi uprave, so sporočili iz podjetja. Poslovanje skupine poteka nemoteno, skladno s potrjeno strategijo in letnim planom, so poudarili in zagotovili, da so pripravljeni na slabše gospodarske čase.