Vlada pripravila predlog novele zakona o orožju

Ljubljana, 24. oktobra - Vlada v DZ pošilja predlog novele zakona o orožju. Ta med drugim ureja spremembe kategorizacije orožja in določa obveznost upravnih enot, da za imetnike orožnih listin po uradni dolžnosti preverijo izpolnjevanje določenih pogojev, kot sta zadržek javnega reda in zanesljivost vsakih pet let.