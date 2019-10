39 mrtvih v tovornjaku v Veliki Britaniji je bilo kitajskih državljanov

London, 24. oktobra - 39 ljudi, ki so jih v sredo mrtve našli v hladilni prikolici tovornjaka na jugovzhodu Anglije, je bilo kitajskih državljanov, je danes sporočila britanska policija. To je potrdilo tudi kitajsko zunanje ministrstvo. Gre za 31 odraslih moških in osem žensk. Med njimi je tudi mlajša odrasla ženska, za katero so sprva domnevali, da je najstnik.