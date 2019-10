Študija: Ob vlažnih dneh je bolečina izrazitejša

Manchester, 24. oktobra - Ljudi s kroničnimi zdravstvenimi težavami, kot je na primer artritis, ob vlažnih dneh verjetno boli bolj kot sicer, kaže študija univerze iz Manchestra. Nekakšno splošno prepričanje med ljudmi je, da vlaga in mraz prispevata k občutku bolečine, a študija je pokazala, da so simptomi dejansko hujši ob toplih in vlažnih dneh.