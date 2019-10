Genomski testi za raka dojke in prostate naj bodo vsem dostopni

Maribor, 24. oktobra - V UKC Maribor so danes predstavili pomen genomskih testov za individualiziran pristop k zdravljenju najpogostejših oblik raka dojke in prostate, ki lahko pomembno zmanjšajo število kemoterapij in biopsij. V Sloveniji so večinoma samoplačniški, zato zdravniki želijo, da bi jih krila zavarovalnica, da bi bili tako dostopni vsem ljudem.