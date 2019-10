Rokometna zveza Slovenije na gradu praznovala častitljivih 70 let

Ljubljana, 23. oktobra - Rokometna zveza Slovenije je danes obeležila 70. obletnico delovanja. Slavnostne akademije na Ljubljanskem gradu so se udeležili številni visoki gosti, med drugim predsednik Evropske rokometne zveze Michael Wiederer, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec in minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo.