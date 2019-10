Po turško-ruskem dogovoru o Siriji ZDA umikajo sankcije proti Turčiji

pripravil Blaž Mohorčič

Damask/Washington/Bruselj, 23. oktobra - Potem ko sta Turčija in Rusija v torek dosegli dogovor o vzpostavitvi varnega območja na severovzhodu Sirije, je danes ameriški predsednik Donald Trump naznanil umik sankcij, ki so jih ZDA proti Turčiji uvedle zaradi ofenzive v Siriji. Ruske sile so sicer že na poti na sirsko-turško mejo.