Slikarka Neja Zorzut predstavlja razstavo Adheziv

Ljubljana, 24. oktobra - V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (MSUM) bodo drevi odprli razstavo Neje Zorzut z naslovom Adheziv. Umetnica bo predstavila novo sliko in objekt, v katerih problematizira razmerje dveh nezdružljivih entitet, njuno lepljivost, sprijetje, izbokline in nezmožnost ločitve, so o razstavi zapisali v MSUM. Na ogled bo do 8. decembra.