Newyorške borze uvodoma neenotno

New York, 23. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so se uvodoma obarvali neenotno. Vlagatelje so po poročanju agencije Reuters razočarali poslovni rezultati Boeinga, ki je v tretjem letošnjem četrtletju ustvaril polovico manj dobička kot v enakem obdobju lani. Slabo novico je omilila Boeingova ocena, da bodo njihova letala 737 max še letos znova v zraku.