Na Ljubljanski borzi ob skromnem prometu rast SBI TOP

Ljubljana, 23. oktobra - Ljubljanska borza je dan končala s pozitivnim predznakom, indeks blue chipov SBI TOP je v primerjavi s torkom pridobil 0,22 odstotka. Kot edine v indeksu so se pocenile Petrolove delnice, ostale so beležile rast ali so stagnirale. Borzni posredniki so sklenili za 557.490 evrov poslov, več kot polovico predstavlja promet s Krkinimi delnicami.