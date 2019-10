Ruske sile že na poti na sirsko-turško mejo

Damask, 23. oktobra - Ruske sile v Siriji so že prečkale reko Evfrat in so na poti na območje na severu Sirije, od koder so se umaknili sirski Kurdi. Tam naj bi v skladu z dogovorom s Turčijo prevzele naloge skupnih patrulj, poročajo ruski mediji. Konvoj ruskih vojaških policistov je že prispel v mesto Kobane, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo.