Evroposlanci v proračunu EU za 2020 želijo več denarja za podnebne cilje

Strasbourg, 23. oktobra - Evropski poslanci so danes sprejeli stališče o proračunu EU za leto 2020, ki se osredotoča na boj proti podnebnim spremembam, ustvarjanje delovnih mest in krepitev konkurenčnosti unije. Naložbeni proračun naj bi postavil temelje za prihodnji večletni finančni okvir (2021-2027). Z današnjim glasovanjem so se začeli spravni pogovori s Svetom EU.