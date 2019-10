V igri za novega evropskega obmudsmana pet kandidatov

Strasbourg, 26. oktobra - Za položaj evropskega varuha človekovih pravic se poteguje pet kandidatov. To so Giuseppe Fortunato, Julia Laffranque, Nils Muižnieks, sedanja ombudsmanka Emily O'Reilly in Cecilia Wikström, je ta teden sporočil Evropski parlament v Strasbourgu. Novega ombudsmana bodo evroposlanci izvolili na decembrskem plenarnem zasedanju