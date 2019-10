Danes bo znan dobitnik Jenkove nagrade

Kranj, 24. oktobra - V Prešernovem gledališču Kranj bodo danes razglasili dobitnico oziroma dobitnika Jenkove nagrade. V ožji izbor za nagrado, ki jo Društvo slovenskih pisateljev podeljuje za najboljšo pesniško zbirko zadnjih dveh let, so se uvrstile zbirke Nine Dragičević, Sergeja Harlamova, Francija Novaka, Zorana Pevca in Kaje Teržan.