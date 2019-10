Clasico Barca - Real šele 18. decembra

Madrid, 23. oktobra - Španska nogometna zveza je danes sporočila, da bo derbi španskega nogometnega prvenstva med Barcelono in Real Madridom, ki bi moral biti v soboto na katalonskem stadionu Camp Nou, kljub nasprotovanju la lige šele 18. decembra. Eden najslovitejših derbijev na svetu, el clasico, so prestavili prejšnji teden zaradi nemirov in protestov v Kataloniji.