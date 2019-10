V Evropskem parlamentu pozivi k aktivni vlogi EU na severu Sirije

Strasbourg, 23. oktobra - Evropski poslanci so danes v Strasbourgu obsodili turško ofenzivo na severu Sirije. Bili so tudi kritični do vloge EU v Siriji in so unijo pozivali, naj ukrepa, lahko tudi z gospodarskimi sankcijami, embargom na izvoz orožja ali končanjem pristopnih pogajanj s Turčijo.