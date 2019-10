Predstavljena pobuda za prenos sedeža državnega sveta v Maribor

Maribor, 23. oktobra - Da bi od obljub o decentralizaciji države prišli do dejanj, je skupina posameznikov različnih profilov danes javno predstavila pobudo za prenos sedeža državnega sveta v Maribor. Kot so pojasnili, je za to potrebno le zadostno soglasje državnih svetnic in svetnikov za spremembo 4. člena poslovnika državnega sveta.