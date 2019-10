Derbi z dolgo zgodovino in obetom za prihodnost

Ljubljana, 24. oktobra - Derbi med ljubljanskimi in jeseniškimi hokejisti že desetletja razvnema strasti med navijači v Sloveniji. Tako kot hokej in glavna akterja, kluba z Jesenic in Ljubljane, je doživljal vzpone in padce, a so glavni junaki prepričani, da bo sobotni jubilejni 500. derbi pravo izhodišče za nadaljevanje lepe tradicije.