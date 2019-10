Newyorške borze začele tik nad izhodišči

New York, 22. oktobra - Newyorške borze so v nov trgovalni dan stopile z zelo previdno rastjo indeksov. Vlagatelji sicer premlevajo predvsem četrtletne poslovne objave velikih borznih družb, pri čemer so nekatere pozitivno presenetile, druge pa razočarale. Dogajanje okoli brexita in trgovinskih odnosov med ZDA in Kitajsko je medtem odrinjeno nekoliko na stran.