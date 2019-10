Sklep projekta Vključujemo in aktiviramo: Primer dobre prakse pri delu z ranljivejšimi

Ljubljana, 22. oktobra - Javna agencija za knjigo RS (Jak) je ob finančni pomoči Evropskega socialnega sklada sklenila štiriletni projekt Vključujemo in aktiviramo!, namenjen delu z ranljivejšimi skupinami ob pomoči literature in drugih oblik umetnosti. Ker se je izkazal za primer dobre prakse, njegovi pripravljavci in izvajalci upajo, da se bo nadaljeval.