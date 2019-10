Noveli zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin se obeta podpora poslancev

Ljubljana, 22. oktobra - Predlogu novele zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, s katero se podrobneje opredeljuje posebne enote vrednotenja, kot so bencinski servisi, elektrarne ter pristanišča in marine, se v DZ obeta podpora. Napovedujejo jo v poslanskih skupinah LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS, odrekajo pa v Levici, SNS in NSi, v SDS pa predlogu ne bodo nasprotovali.