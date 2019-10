Na študentskem protestu v Kopru zahtevali ponovitev volitev

Koper, 22. oktobra - Koprski študenti, združeni v Študentsko lupo, so danes pripravili protest pred sedežem Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP). Med drugim so zahtevali razveljavitev celotnega procesa volitev v študentski zbor in odstop predsednika ŠOUP Jureta Ciglarja. Ta je ocenil, da demokracije ni mogoče doseči z napadi na volišča.