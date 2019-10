V Škucu skupinska razstava treh mlajših ustvarjalk

Ljubljana, 22. oktobra - V Galeriji Škuc bodo ob 19. uri odprli skupinsko razstavo Sočasje, dolgočasje in izvenčasje treh mlajših ustvarjalk - Neže Knez, Dalee Kovačec in Leneje Lekše. Čeprav se njihovi pristopi in tematike razlikujejo, imajo tudi nekaj skupnih točk, kot je hibridnost oziroma uporaba raznorodnih medijev, materialov in praks. Na ogled bo do 15. novembra.