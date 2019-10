Zdraviliški turizem se predstavlja na borzi v Rogaški Slatini

Rogaška Slatina, 22. oktobra - Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč te dni 11. gosti butično poslovno borzo zdraviliškega in wellness turizma SPA-CE Experience, na kateri se predstavljajo najboljša zdravilišča v Sloveniji in regiji. Začeli so jo v nedeljo v Šmarjeških Toplicah, osrednji del dogodka pa bo do srede potekal v Rogaški Slatini.