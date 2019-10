Novinec Zion Williamson bo po operaciji kolena počival do osem tednov

New York, 22. oktobra - Novinec New Orleans Pelicans Zion Williamson, od katerega tako v klubu kot v javnosti veliko pričakujejo, bo moral po tem, ko je v ponedeljek prestal operacijo kolena, počivati do dva meseca. Williamson bo tako izpustil začetek nove, zanj prve, sezone v severnoameriški košarkarski ligi NBA.