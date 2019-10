Newyorške borze prvi dan trgovanja v tednu končale z rastjo

New York, 21. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili z rastjo. K rasti je prispeval optimizem glede trgovinskih pogajanj med ZDA in Kitajsko ter prihajajočih objav poročil o četrtletnem poslovanju, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ta teden bo poslovne rezultate objavila vrsta velikih podjetij.