Delo o davčnih spremembah (22. 10.)

Ljubljana, 21. oktobra - Karel Lipnik v komentarju Od obljub do farse piše o napovedanih korakih vlade za razbremenitev obdavčitve dela. Kot opozarja, je vlada, namesto dogovora z gospodarstvom, popustila Levici in povečala obremenitev višjih dohodkov ter je, ker ni zvišala davka na dohodek pravnih oseb, dodatno zmanjšala spodbude zaposlovanju, naložbam in razvoju.