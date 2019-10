Notranja ministra Slovenije in Srbije o dvostranskih odnosih, migracijah in EU

Beograd/Ljubljana, 21. oktobra - Notranji minister Boštjan Poklukar se je danes v Beogradu srečal s podpredsednikom srbske vlade in ministrom za notranje zadeve Nebojšo Stefanovićem. Strinjala sta se, da so odnosi med državama odlični. Med drugim sta govorila tudi o migracijah ter približevanju Srbije Evropski uniji, so sporočili s slovenskega notranjega ministrstva.