Četverica z avstrijske Koroške prodajala v Sloveniji kupljen kokain

Beljak, 21. oktobra - Policija na avstrijskem Koroškem je konec julija zaradi trgovine z drogami prijela četverico, ki je na območju Beljaka prodajala kokain in marihuano. Kokain so kupovali v Sloveniji in ga pretihotapili na avstrijsko Koroško, je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA danes sporočila policija.