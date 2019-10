Ptujski svetniki o rebalansu proračuna in predlogu proračuna 2020

Ptuj, 21. oktobra - Ptujski mestni svetniki so se na današnji seji seznanili z osnutkom proračuna za naslednje leto, ki ga bo mestna uprava zdaj dala v javno razpravo. Ob tem so sprejeli rebalans letošnjega proračuna, ki so ga iz marca letos potrjenih skoraj 33 milijonov evrov zaradi sprememb na prihodkovni in odhodkovni strani znižali na slabih 30 milijonov evrov.