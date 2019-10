Skupščina NLB povečala prejemke nadzornikom

Ljubljana, 21. oktobra - Delničarji NLB, ki je približno leto dni v zasebni lasti, država pa je v njej ohranila kontrolni delež, so na današnji skupščini zvišali izplačila članom nadzornega sveta in njegovim komisijam. Na junijski skupščini so dvignili prejemke članom uprave, sedaj se je to kljub nasprotovanju države zgodilo še za nadzornike.