Razstava Jasmine Cibic v Dundeeju o mehkih oblikah moči tudi skozi umetnost

Dundee, 21. oktobra - V Galeriji Cooper v Dundeeju na Škotskem je na ogled razstava slovenske umetnice Jasmine Cibic z naslovom The Pleasure of Expense. Razstava je del daljšega projekta, v katerem se umetnica osredotoča na idejo povezave kulture in ideologije ter kulture in politike v smislu mehke moči. Spremljajo jo delavnice, konec oktobra bo na vrsti še simpozij.