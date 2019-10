Po 30 letih v Nemčiji še vedno razlike med vzhodom in zahodom države

piše Sara Erjavec Tekavec

Berlin, 26. oktobra - Čeprav mineva že 30 let od padca Berlinskega zidu in 29 let od ponovne združitve Nemčije, so med nekdanjima državama še vedno opazne razlike, čeprav se te počasi manjšajo. Razlike sicer ostajajo tako na področju gospodarstva, predvsem pa so pomembne v razmišljanju, kar še najbolj vpliva na odnose med državljani.