Berlinski zid je pred 30 leti padel noč prezgodaj

piše Sara Erjavec Tekavec

Berlin, 26. oktobra - Napaka višjega političnega funkcionarja v Vzhodnem Berlinu je pred 30 leti 9. novembra zvečer vodila v padec Berlinskega zidu. Berlinčani, ki niso verjeli svojim ušesom, da lahko sedaj prosto potujejo, so se zgrnili na prehode, stražarji, ki niso bili obveščeni, pa so popustili pritiskom množice in ljudi spustili na drugo stran. Zid je padel.