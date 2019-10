Število žrtev izgredov v Čilu se povečuje

Santiago de Chile, 21. oktobra - V Čilu so se tudi v nedeljo nadaljevali nasilni protivladni protesti, kljub temu da je vlada uvedla policijsko uro in ostro odgovorila proti izgrednikom in plenilcem trgovin. Protesti se iz prestolnice širijo tudi na druga čilska mesta, povečuje pa se tudi število mrtvih. Doslej so jih od začetka protestov našteli že najmanj sedem.