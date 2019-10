Napredovanje si je zagotovil Ferencavros

Bolzano, 20. oktobra - Hokejisti Ferencavrosa so si s popolnim izkupičkom treh zmag zagotovili prvo mesto na turnirju drugega kroga celinskega pokala in si s tem zagotovili nastop v tretjem krogu. V skupini so tekmovali tudi hokejisti ljubljanske SŽ Olimpije, ki pa so vse možnosti za napredovanje zapravili že po uvodnih dveh porazih.