Nekateri Japonci s tožbo proti javnemu financiranju ustoličenja japonskega cesarja

Tokio, 20. oktobra - Okoli 300 ljudi oziroma organizacij je v zadnjem letu vložilo tožbo proti japonski vladi, ker namerava financirati slovesnosti ob ustoličenju novega cesarja Naruhita z javnim denarjem. Trdijo, da vlada s tem krši načelo ločitve države in vere, ta pa odgovarja, da so to javne prireditve. Vsi dogodki skupaj bodo stali okoli 130 milijonov evrov.