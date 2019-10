V nasilju na protestih v Čilu trije mrtvi

Santiago de Chile, 20. oktobra - V nasilju na protestih v Čilu so bili v soboto ubiti najmanj trije ljudje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Umrli so v požaru v veleblagovnici, ki so ga zanetili protestniki. Razmere v Santiagu de Chile se tudi ne umirjajo, kljub temu da je predsednik v petek v prestolnici razglasil izredne razmere.