Newyorške borze končale v rdečem

New York, 18. oktobra - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile v rdečem. K temu so prispevale slabe novice o farmacevtskem gigantu Johnson & Johnson in proizvajalcu letal Boeing. Nespodbudni so bili tudi podatki o kitajski gospodarski rasti. Indeksa S&P ter Nasdaq sta sicer končala na višji vrednosti kot prejšnji teden.