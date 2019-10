Za krepitev kompetenc mladih več kot dva milijona evrov

Ljubljana, 18. oktobra - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori nekaj več kot dva milijona evrov vrednemu javnemu razpisu Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost. Razpis bo v kratkem objavilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, so danes sporočili iz službe vlade.