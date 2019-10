Mednarodni dan krajin letos naslavlja krajine in vode

Ljubljana, 20. oktobra - Svet Evrope je 20. oktober razglasil za mednarodni dan krajine. Letošnji, tretji po vrsti, naslavlja krajine in vode ter pozornost usmerja predvsem v prepoznavanje pomena voda v krajini. Kakovostna krajina je dragocen potencial prostora, ki lahko močno prispeva k razvoju družbe in konkurenčnega gospodarstva, so poudarili na okoljskem ministrstvu.