Cerar na Cipru o dogajanju v EU in Sredozemlju

Nikozija, 18. oktobra - Zunanji minister Miro Cerar je danes zaključil dvodnevni uradni obisk na Cipru, kjer ga je gostil ciprski zunanji minister Nikos Kristodulides. Govorila sta o aktualnem dogajanju v Evropski uniji, Sredozemlju in Bližnjem vzhodu. Spremljali so ga predstavniki slovenskih podjetij, ki so se udeležili današnjega poslovnega foruma na Cipru.