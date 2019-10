Hrvaški minister za zdravstvo prestal interpelacijo

Zagreb, 18. oktobra - Večina hrvaških poslancev je danes zavrnila zahtevo opozicijske stranke Most neodvisnih list za odpoklic ministra za zdravstvo Milana Kujundžića. Opozicijski poslanci so Kujundžiću očitali, da je hrvaški zdravstveni sistem pripeljal na rob prepada. Hrvaška vlada in poslanci, ki jo podpirajo, so vse kritike opozicije ocenili kot neutemeljene.